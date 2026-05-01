国会議事堂（資料写真）高市早苗首相は４月３０日夕に開いた中東対応閣僚会議で、イラン情勢を受けて懸念される石油化学原料「ナフサ」と由来製品の供給について「年を越えて継続できる見込みだ」と表明した。与野党の関係者によると、中道改革連合の早稲田夕季氏（衆院比例南関東）への「良い情報をお伝えできる」との国会答弁はこの発表を指すとみられる。野党からは「『ナフサは年明けまで足りる』との掛け声だけでは建設資材