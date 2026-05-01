インスタグラムで敬意の投稿男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が日本時間1日、自身のSNSで今シーズン限りでの引退を発表した。男子シングルスでアジア勢初の4大大会準優勝に輝くなど栄光の一方、故障とも戦ってきた現役生活。日本テニス界の歴史を塗り替えてきた36歳に、松岡修造氏、女子テニスの大坂なおみも敬意をつづった。錦織は2014年、全米オープンで準優勝に輝くなど、アジア男子では最高となる世界ランキング4位までのぼ