千葉雄大が主演を務める、モチロンプロデュースのオリジナル新作舞台『二階堂朝陽は助けに来る』が、東京・EXシアター六本木にて10月より、大阪・富山にて11月より上演されることが決定。キャスト・スタッフからコメントが到着した。【写真】坂元愛登が初舞台！『二階堂朝陽は助けに来る』キャスト陣本作の主人公は、“主人公らしい名前”を持つ普通の男・二階堂朝陽。ウォーターサーバー業界シェア3位の会社エブリウォータ