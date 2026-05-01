5月1日の16時から「ディズニープラス」で独占配信が始まるTravis Japanのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』の特別映像＜如恵留編＞が公開。“10日間の夏休み”を企画した川島如恵留のメンバー愛がうかがえる映像に仕上がっている。【動画】「メンバーのために」川島如恵留のメンバー愛がにじみ出る特別映像本番組は、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアー