Travis Japan 川島如恵留が流ちょうな英語で旅を企画！ きょう配信開始『サマバケ』特別映像公開
5月1日の16時から「ディズニープラス」で独占配信が始まるTravis Japanのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』の特別映像＜如恵留編＞が公開。“10日間の夏休み”を企画した川島如恵留のメンバー愛がうかがえる映像に仕上がっている。
【動画】「メンバーのために」 川島如恵留のメンバー愛がにじみ出る特別映像
本番組は、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着したトラベルドキュメンタリー。
グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島の企画のもと、2チームに分かれて雄大な大自然やカルチャーを満喫する。そして旅の最後には、かつて全員で夢を追いかけた街ロサンゼルスへと向かう――。
今回公開された映像は、川島が一人アメリカの南西部を旅しながら、10日間にも及ぶTravis Japanの夏休みプランを練る姿を捉えた特別映像。
「また1つ大きな夢がかなった」――そう語る川島は、実際に現地で車を走らせ、各地を回りながら、Travis Japanの“成長”そして、“絆を深める旅”をテーマに夏休みのプランを計画。それぞれのメンバーの性格や好みにも思いを巡らせながら、川島は六人をAとBの2チームに分け、彼らにとっての原点の地・米ロサンゼルスへと向かう旅のプランを作り上げた。
川島が“考えに考え抜いた”というメンバーは、Team A（宮近海斗、中村海人、吉澤閑也）・Team B（七五三掛龍也、松田元太、松倉海斗）という組み合わせ。
Team Aはキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅。そして、Team Bは、アメリカの歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅のプランが完成した。
そして、旅に出かける当日、川島は“みんなで集まった時に、一番いい思い出を作りたい！”という思いをメンバーに打ち明け、自身はTeam A・Team Bが集合する街「セドナ」で待っていることを告げる――。
映像には、「全力を尽くします！ メンバーのために」と、グループへの愛情そして、メンバーへの熱い想いをにじませながら、七人でのディナーを準備している川島の姿も登場。最後には「これはきっと、みんなが楽しんでくれる、きっと何かを得る旅になる――」という川島の言葉で締めくくられている。
果たして、川島はこの夏休みにどんな思いを込めたのか。川島が練りに練ったこの旅のプランで、Travis Japanの七人がどんな事を体験し、どんなことを感じるのだろうか。
トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、5月1日から「ディズニープラス」で独占配信。※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。
【動画】「メンバーのために」 川島如恵留のメンバー愛がにじみ出る特別映像
本番組は、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着したトラベルドキュメンタリー。
今回公開された映像は、川島が一人アメリカの南西部を旅しながら、10日間にも及ぶTravis Japanの夏休みプランを練る姿を捉えた特別映像。
「また1つ大きな夢がかなった」――そう語る川島は、実際に現地で車を走らせ、各地を回りながら、Travis Japanの“成長”そして、“絆を深める旅”をテーマに夏休みのプランを計画。それぞれのメンバーの性格や好みにも思いを巡らせながら、川島は六人をAとBの2チームに分け、彼らにとっての原点の地・米ロサンゼルスへと向かう旅のプランを作り上げた。
川島が“考えに考え抜いた”というメンバーは、Team A（宮近海斗、中村海人、吉澤閑也）・Team B（七五三掛龍也、松田元太、松倉海斗）という組み合わせ。
Team Aはキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅。そして、Team Bは、アメリカの歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅のプランが完成した。
そして、旅に出かける当日、川島は“みんなで集まった時に、一番いい思い出を作りたい！”という思いをメンバーに打ち明け、自身はTeam A・Team Bが集合する街「セドナ」で待っていることを告げる――。
映像には、「全力を尽くします！ メンバーのために」と、グループへの愛情そして、メンバーへの熱い想いをにじませながら、七人でのディナーを準備している川島の姿も登場。最後には「これはきっと、みんなが楽しんでくれる、きっと何かを得る旅になる――」という川島の言葉で締めくくられている。
果たして、川島はこの夏休みにどんな思いを込めたのか。川島が練りに練ったこの旅のプランで、Travis Japanの七人がどんな事を体験し、どんなことを感じるのだろうか。
トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』は、5月1日から「ディズニープラス」で独占配信。※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新。