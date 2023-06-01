去年の小中高生の自殺者数が538人と過去最多となったことを受け、黄川田こども政策担当大臣は、子どもの命と安全を守るプロジェクトを立ち上げ、4月30日、子どもや若者の自殺防止に向けた戦略を発表しました。黄川田仁志こども政策担当大臣「令和7年の小中高生の自殺者数が538人と過去最多となりました。このことを大変重く受け止め、私自身も大変な危機感を感じているところでございます」黄川田大臣はこのように話し、子どもの命