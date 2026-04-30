東大の本郷キャンパスの安田講堂＝東京都文京区東大は30日、医学系研究科の元教授による贈収賄事件を受けて実施した全教職員対象の調査で、利害関係者から1万円以下の飲食提供を受けた倫理規定違反が新たに4件発覚し、職員3人を注意処分にしたと発表した。残り1人は既に退職した。東大は4月6日、倫理規定違反で21人を訓告や注意処分にし、1人を懲戒委員会で調査していると発表していた。東大は管理体制を強化するため、付属