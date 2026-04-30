ボール部門のトップ10にはタイトリスト、ブリヂストン、スリクソンなどのツアーボールが上位を占めている。ちなみにどのメーカーのツアーボールにも複数タイプがあり、傾向としては打感が柔らかいタイプと硬めのタイプのどちらで売れているのか？ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに取材した。【週間ギアランキング】4位以下も発表！『ツアーB』『Zスター』の順位は？「メーカーによっても売れてい