人気のボールは硬め？柔らかめ? BSの新発想ボール『スプラッシュ』が密かに売れていた！【週間ギアランキング】
ボール部門のトップ10にはタイトリスト、ブリヂストン、スリクソンなどのツアーボールが上位を占めている。ちなみにどのメーカーのツアーボールにも複数タイプがあり、傾向としては打感が柔らかいタイプと硬めのタイプのどちらで売れているのか？ ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに取材した。
【週間ギアランキング】4位以下も発表！ 『ツアーB』『Zスター』の順位は？
「メーカーによっても売れているタイプは異なります。ブリヂストンだと打感が柔らかい『ツアーB XS』の方が売れています、スリクソンは3タイプの中で最も打感がしっかりしている『Z-STAR XV』が人気。タイトリストはほぼ互角ですが、やや『プロV1x』の方が売れています」 トップ10のランキングを見ても『プロV1』『プロV1x』はほぼ同数。ブリヂストンだと『ツアーB XS』が『ツアーB X』より上位に、スリクソンだと『Z-STAR XV』だけがランクインしている。 また冨永さんは密かに売れている季節モノのボールがあるという。 「4月に『ツアーB JGR』シリーズから発売された『ツアーB JGRスプラッシュ』が予想以上に売れています。名前の通り撥水効果のあるコーティングによって水の影響を受けにくいのが特徴。梅雨時や朝露の時期を前に、購入する人が増えています」ツアーでも使用率の高いボールがランクインする傾向がうかがえる中、季節性を考慮したボールが売れているというのは珍しい。今後の動向にも注目だ。 （ボールランキング）1位 本間ゴルフ D12位 タイトリスト プロV1 3位 タイトリスト プロV1x ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●31種のボールを徹底検証！ 関連記事「31種のボールをプロが徹底試打&評価 ウェッジで一番スピンが入るモデルはどれ？」で数値を公開中
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