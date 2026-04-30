4月11日、岐阜県下呂市でクマが目撃されました。 【写真を見る】｢サルだと思ったらクマだった｣ 岐阜でクマ目撃 飛騨の｢ガッタンゴー｣は去年4回中止に… 各地で対策強化 （クマを目撃した男性）「御嶽山を見て帰るときに、サルだと思って写真を撮ろうとしたが、かなり黒かったのでズームしたらクマじゃないかと」 目撃した場所は、山の中を通る県道441号の路上。休日になると、御嶽山に向かう車なども多い場所だとい