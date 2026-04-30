◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）広島の中村奨成外野手が、出場選手登録を抹消された。新井貴浩監督は「スタート（スタメン）で出る試合も減ってきている。使ってみても、なかなか上がってこない。だったら一回抹消して、しっかり振り込みなさい、ということ」と理由を説明。今後について３軍調整になると明かした。２軍ではなく、実戦のない３軍での調整について「今のままファームにいって試合に出て