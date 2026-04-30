台湾観光庁と台湾観光協会は4月13日、33団体の代表団が来日して、都内でセミナーと商談会を開催した。台湾への昨年の日本人旅行者数は140万人を超え、前年比12％成長した。開催前週末の4月11日、12日には秋葉原で一般向けのイベントが行われ、約5,500人を超える来場があったという。今年のゴールデンウィークの海外旅行先では、台北は2位にランクインしており、引き続きの人気が伺える。セミナーでは各種観光情報のアップデート、