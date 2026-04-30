プレミアムクレジットカードブランド「ラグジュアリーカード」は4月21日、ラグジュアリーカードの利用動向を読み解いた「2025年の新富裕層の消費動向」の結果を発表した。同調査は2025年1月1日〜12月31日、ラグジュアリーカード所有者を対象に実施した。新規会員数ラグジュアリーカードの新規会員数は前年比で134%の伸長となり、過去最大の増加を記録した。特に20代の入会が増加しており、若年層のプレミアムカードへの関心の高ま