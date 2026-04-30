他店では100円ではないことが多い、扉がマグネットでピタッと閉じるタイプのディスプレイケース。ついにセリアにも登場していました！しかもネジ穴付きで、卓上だけでなく壁掛けもできる優れもの。お気に入りのアイテムを、ホコリから守りながらおしゃれに飾れます。セリアなら100円で買えてお得ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：壁にも付けられるディスプレイケース1段価格：￥110（税込）サイズ（約）：8×15×7