【ガスト×ポケモン30周年 キャンペーン】 開催期間：4月23日～6月17日 ※グッズがなくなり次第終了 対象店舗：ガスト全店 ガストは、4月23日より開催している「ガスト×ポケモン 30 周年キャンペーン」について、オリジナルグッズ「ゆらゆらアクリルスタンド」の後日引き換え対応を発表した。 「ガスト×ポケモン 30 周年キャンペーン」は、ガスト全