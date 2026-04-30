トム・ホランド、マーク・ラファロ……新たなる“ネタバレ”警戒の刺客が登場だ。アンディ・サーキスである。 サーキスといえば、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）では『ブラックパンサー』（2018）でユリシーズ・クロウ役として出演。物語からは退場しているため再登場の見込みは薄いが、うっかり別のキャストが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に出演す