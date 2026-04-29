◇明治安田J1百年構想リーグC大阪0―0（PK戦4―2）神戸（2026年4月29日ノエスタ）C大阪は“奇襲”成功で、神戸にPK戦で勝利を収めた。25日の広島戦からスタメン総入れ替え、さらに今季初の3バックを導入。2025年9月の鹿島戦でも見せたアーサー・パパス監督の“スタメン総入れ替え”策が再び繰り返された。指揮官は「選手のコンディションを考慮して、この11人ならば、このフォーメーションが良いと思った。落とし込む