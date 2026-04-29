Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」のMVティザー映像を公開した。「でこぼこライフ」は、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる。ティザー映像には、映画の世界観を想起させる劇中アイテムが随所に登場しているとのことだ。さらにAぇ! groupは、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演にて、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することを発表している。詳細は明かさ