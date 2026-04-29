◾️4thシングル「でこぼこライフ」

2026年6月17日（水）リリース

購入：https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life

初回限定盤A

初回限定盤B

初回限定盤C

通常盤

おそ松さん盤 ©️赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

○初回限定盤A

CD+Blu-ray ：UPCA-9016/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9017/1,683円（税込）

▼CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録

▼Blu-ray / DVD（共通）

「でこぼこライフ」 Music Video

「でこぼこライフ」 Music Video Making

○初回限定盤B

CD+Blu-ray ：UPCA-9018/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9019/1,683円（税込）

▼CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録

▼Blu-ray / DVD（共通）

「PRIDE」 Music Video

「PRIDE」 Making Video Making

○初回限定盤C

CD+Blu-ray ：UPCA-9020/1,980円（税込）

CD+DVD ：UPCA-9021/1,683円（税込）

▼CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録

▼Blu-ray / DVD（共通）

「俺たちのPRIDE対談」

「でこぼこライフ」Photoshoot Making

○通常盤

CD：UPCA-5004/1,243円（税込）

▼CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録

○おそ松さん盤

CD: UPCA-5005/1,000円（税込）

▼CD

M-1「でこぼこライフ」

M-2「PRIDE」※全形態共通

▼特典情報

＜通常特典（形態別 / 先着）＞

初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）：でこぼこシール

※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール

初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）：Aぇ! group缶ミラー

初回限定盤C（Blu-ray/DVD共通）：Aぇ! groupアクリルチップ

※メンバーの顔絵柄のアクリルチップ(1シートに各メンバー1種 / 全メンバー)

通常盤：ステッカーシート

※全員集合写真＆メンバーソロ写真他

おそ松さん盤：フィルム風シート

※映画のフィルム風シート(1シートに各メンバー1種 / 全メンバー)

▼受付期間

2026年4月6日（月）18:00〜先着でなくなり次第終了

※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。

※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。

※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。

※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。

※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。