Aぇ! group、『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌の「でこぼこライフ」MVティザー映像公開
Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」のMVティザー映像を公開した。
「でこぼこライフ」は、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌となる。ティザー映像には、映画の世界観を想起させる劇中アイテムが随所に登場しているとのことだ。
さらにAぇ! groupは、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演にて、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することを発表している。詳細は明かされていないものの、“重大発表”が控えているというので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️4thシングル「でこぼこライフ」
2026年6月17日（水）リリース
購入：https://lnk.to/Ae_Dekoboko_Life
○初回限定盤A
CD+Blu-ray ：UPCA-9016/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9017/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「Rain Sick」※初回限定盤Aのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「でこぼこライフ」 Music Video
「でこぼこライフ」 Music Video Making
○初回限定盤B
CD+Blu-ray ：UPCA-9018/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9019/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「サマー・ドラマ」※初回限定盤Bのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「PRIDE」 Music Video
「PRIDE」 Making Video Making
○初回限定盤C
CD+Blu-ray ：UPCA-9020/1,980円（税込）
CD+DVD ：UPCA-9021/1,683円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「GET THE FIRE」※初回限定盤Ｃのみ収録
▼Blu-ray / DVD（共通）
「俺たちのPRIDE対談」
「でこぼこライフ」Photoshoot Making
○通常盤
CD：UPCA-5004/1,243円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
M-3「Sweetness」※通常盤のみ収録
○おそ松さん盤
CD: UPCA-5005/1,000円（税込）
▼CD
M-1「でこぼこライフ」
M-2「PRIDE」※全形態共通
▼特典情報
＜通常特典（形態別 / 先着）＞
初回限定盤A（Blu-ray/DVD共通）：でこぼこシール
※メンバーのイラスト絵柄のぷっくりシール
初回限定盤B（Blu-ray/DVD共通）：Aぇ! group缶ミラー
初回限定盤C（Blu-ray/DVD共通）：Aぇ! groupアクリルチップ
※メンバーの顔絵柄のアクリルチップ(1シートに各メンバー1種 / 全メンバー)
通常盤：ステッカーシート
※全員集合写真＆メンバーソロ写真他
おそ松さん盤：フィルム風シート
※映画のフィルム風シート(1シートに各メンバー1種 / 全メンバー)
▼受付期間
2026年4月6日（月）18:00〜先着でなくなり次第終了
※対象商品1枚のご予約に対して、形態別特典1点を差し上げます。
※早期予約特典は対象外となります。ダブル特典ではございません。
※早期予約特典のカートとは異なりますので、ご予約時にご注意ください。
※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第に終了となります。
※ライブ会場他、一部、特典付与対象外の販売もございます。
◾️＜Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway＞
[愛知] Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
2026年3月7日（土）18:00開演
2026年3月8日（日）12:30開演/17:00開演
[福岡] マリンメッセ福岡A館
2026年3月13日（金）17:00開演
2026年3月14日（土）18:00開演
2026年3月15日（日）12:30開演/17:00開演
[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月28日（土）18:00開演
2026年3月29日（日）12:30開演/17:00開演
[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2026年4月25日（土）18:00開演
2026年4月26日（日）12:30開演/17:00開演
[大阪] 大阪城ホール
2026年5月1日（金）18:00開演
2026年5月2日（土）13:30開演/18:00開演
2026年5月3日（日・祝） 12:30開演/17:00開演
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年5月30日（土）18:00開演
2026年5月31日（日）12:30開演/17:00開演
[神奈川] 横浜アリーナ
2026年7月4日（土）18:00開演
2026年7月5日（日）12:30開演/17:00開演
2026年7月6日（月）18:00開演
2026年7月7日（火）12:30開演/17:00開演
[静岡] エコパアリーナ
2026年7月11日（土）18:00開演
2026年7月12日（日）12:30開演/17:00開演
関連リンク
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