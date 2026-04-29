兵庫県在住の50代女性・erumoは高校生だった時、夜の帰り道で怖い目に遭った。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉友人と銭湯に行ったあと、一人で歩いていたら誰かに転ばされてしまい......。＜erumoさんからのおたより＞高校1年生の春のことです。入学して新しい友達ができて、夜にその友達と銭湯に行きました。2人でいろんな話をして盛り上がり、お風呂