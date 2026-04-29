【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカルが4月29日、自身のYouTubeを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と交際していることを明かし、彼女に救われたことを語った。【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女◆ヒカル、新恋人・加藤神楽との出会いに「救われてる」2ヶ月ほどヒカルとともに暮らしているという加藤は、同棲してよかったか聞かれると「よかったです