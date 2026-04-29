ヒカル、夜遊びやめている理由は新恋人「日プ女子」加藤神楽＆子どもの存在「俺自身も救われてる」
【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカルが4月29日、自身のYouTubeを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と交際していることを明かし、彼女に救われたことを語った。
【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女
2ヶ月ほどヒカルとともに暮らしているという加藤は、同棲してよかったか聞かれると「よかったです」と笑顔。そして「シングルマザーとして『これからどうしていこう』『子育てできるかな』って1人で悩んどったときに出会って、一緒に暮らして救われました」と話した。一方、ヒカルは「夜遊びを継続的にやめてる理由は神楽とハクとの出会いがあったからやろうな」と加藤、そして加藤の息子・ハクくんの存在の大きさを語り「それめっちゃでかいと思う。それがなかったらこの朝の活動続いてなかった。だから俺自身も救われてる」と伝えていた。
続けて「（夜遊びをやめなければ）寿命が何十年縮まってると思うし、なにかでかいトラブルに巻き込まれてるとかもあったと思う」とし「2人には幸せで笑顔で過ごしてもらって、俺自身も楽しければそれでいいかな」と話していた。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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◆ヒカル、新恋人・加藤神楽との出会いに「救われてる」
2ヶ月ほどヒカルとともに暮らしているという加藤は、同棲してよかったか聞かれると「よかったです」と笑顔。そして「シングルマザーとして『これからどうしていこう』『子育てできるかな』って1人で悩んどったときに出会って、一緒に暮らして救われました」と話した。一方、ヒカルは「夜遊びを継続的にやめてる理由は神楽とハクとの出会いがあったからやろうな」と加藤、そして加藤の息子・ハクくんの存在の大きさを語り「それめっちゃでかいと思う。それがなかったらこの朝の活動続いてなかった。だから俺自身も救われてる」と伝えていた。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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