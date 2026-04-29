北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、6月24日にアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）をリリースすることが決定した。北山宏光（Hiromitsu Kitayama）は、2025年12月に株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEの共同音楽レーベル「RED ON (レッド オン)」へのレーベル移籍を発表。4月22日にはシングル「ULTRA」をリリースし、本作はレーベル移籍後の第二弾作品となる。『ULTRActi:on』のタイトルは北山考案の造語で、