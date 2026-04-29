3rd Album『ULTRActi:on』

発売日：2026年6月24日（水）

購入：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRAction_CD

◾︎完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤 (CD + Goods + Booklet)

[価格]7,150円（税込）

[品番]PCCA-06496

[仕様]クリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様

[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー

A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call

B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)

応募者全員特典：オリジナル動画

※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。

※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。

[収録内容]

【CD】

リードトラック「ICY」含む全13曲収録予定

【Goods】

ULTRActi:on Special Clear Pouch（Size：W250×H185×D45mm）

【Booklet】

ULTRActi:on Visual Book

◾︎初回生産限定盤 (CD + Blu-ray)

[価格]4,950円（税込）

[品番]PCCA-06497

[仕様]スリーブジャケット・トールケースデジパック仕様

[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー

A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call

B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)

応募者全員特典：オリジナル動画

※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。

※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。

[収録内容]

【CD】

リードトラック「ICY」含む全13曲収録予定

【Blu-ray】

ICY (Official Music Video)ICY (Official Music Video) Behind The ScenesArtwork Shooting Behind The Scenes

◾︎初回生産限定盤 (CD + DVD)

[価格]4,950円（税込）

[品番]PCCA-06498

[仕様]スリーブジャケット・トールケースデジパック仕様

[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー

A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call

B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)

応募者全員特典：オリジナル動画

※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。

※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。

[収録内容]

【CD】

リードトラック「ICY」含む全13曲収録予定

【DVD】

ICY (Official Music Video)ICY (Official Music Video) Behind The ScenesArtwork Shooting Behind The Scenes

◾︎通常盤（CD Only）

[価格]3,630円（税込）

[品番]PCCA-06499

[仕様]スリーブジャケット仕様

[初回封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー

A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call

B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)

応募者全員特典：オリジナル動画

※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。

※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。

[収録内容]

リードトラック「ICY」含む全13曲収録予定

【購入特典】

・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン

単品購入特典：クリア下敷き

3形態同時購入特典：プロフィールカードホルダー

・全国HMV/HMV&BOOKS online

単品購入特典：トレカ(複製サイン入り)

3形態同時購入特典：A5クリアファイル(メッセージ入り)

・Amazon.co.jp

単品購入特典：L版ブロマイド(複製サイン入り)

・楽天ブックス

単品購入特典：クリアしおり(H115×W40mm)3種セット

3形態同時購入特典：アクリルブロック(W150×H100×D20mm） ※オリジナル配送BOXでお届け

・セブンネットショッピング

単品購入特典：缶バッジ

3形態同時購入特典：トート型エコバッグ

・RED ON STORE

単品購入特典：アクリルキーホルダー

3形態同時購入特典：スライドミラー

・その他一般店

単品購入特典：ジャケ写ステッカー