北山宏光（Hiromitsu Kitayama）、アルバム 『ULTRActi:on』発売決定
北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、6月24日にアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）をリリースすることが決定した。
北山宏光（Hiromitsu Kitayama）は、2025年12月に株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEの共同音楽レーベル「RED ON (レッド オン)」へのレーベル移籍を発表。4月22日にはシングル「ULTRA」をリリースし、本作はレーベル移籍後の第二弾作品となる。
『ULTRActi:on』のタイトルは北山考案の造語で、先日リリースされたニューシングルのタイトルでもある “ULTRA” 、「行動」や「活動」の “Action” 、「演じる」という表現の意味を持つ “Act” 、そして新たに移籍した新設レーベル「RED ON」の “ON” から構成されており、様々な意味や意志が込められている。
全13曲で構成された本作は、完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤 (CD + Goods + Booklet)、初回生産限定盤 (CD + Blu-ray)、初回生産限定盤 (CD + DVD)、通常盤 (CD Only) の4形態でリリースされる。
完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤はクリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様になっており、ULTRActi:on Visual Bookが付属。初回生産限定盤は表題曲「ICY」のミュージックビデオとメイキング、アートワーク撮影の様子を収めた映像が収録。また、初回生産分の全形態に「スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー」が封入されている。
さらに、店舗別の購入特典も発表された。店舗によっては3形態同時購入特典も用意されており、特典はいずれも先着で数量に限りがある。
3rd Album『ULTRActi:on』
発売日：2026年6月24日（水）
購入：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRAction_CD
◾︎完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤 (CD + Goods + Booklet)
[価格]7,150円（税込）
[品番]PCCA-06496
[仕様]クリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様
[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー
A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call
B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)
応募者全員特典：オリジナル動画
※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。
※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。
[収録内容]
【CD】
リードトラック「ICY」含む全13曲収録予定
【Goods】
ULTRActi:on Special Clear Pouch（Size：W250×H185×D45mm）
【Booklet】
ULTRActi:on Visual Book
◾︎初回生産限定盤 (CD + Blu-ray)
[価格]4,950円（税込）
[品番]PCCA-06497
[仕様]スリーブジャケット・トールケースデジパック仕様
[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー
A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call
B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)
応募者全員特典：オリジナル動画
※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。
※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。
[収録内容]
【CD】
リードトラック「ICY」含む全13曲収録予定
【Blu-ray】
◾︎初回生産限定盤 (CD + DVD)
[価格]4,950円（税込）
[品番]PCCA-06498
[仕様]スリーブジャケット・トールケースデジパック仕様
[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー
A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call
B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)
応募者全員特典：オリジナル動画
※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。
※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。
[収録内容]
【CD】
リードトラック「ICY」含む全13曲収録予定
【DVD】
◾︎通常盤（CD Only）
[価格]3,630円（税込）
[品番]PCCA-06499
[仕様]スリーブジャケット仕様
[初回封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー
A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call
B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)
応募者全員特典：オリジナル動画
※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。
※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。
[収録内容]
リードトラック「ICY」含む全13曲収録予定
【購入特典】
・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン
単品購入特典：クリア下敷き
3形態同時購入特典：プロフィールカードホルダー
・全国HMV/HMV&BOOKS online
単品購入特典：トレカ(複製サイン入り)
3形態同時購入特典：A5クリアファイル(メッセージ入り)
・Amazon.co.jp
単品購入特典：L版ブロマイド(複製サイン入り)
・楽天ブックス
単品購入特典：クリアしおり(H115×W40mm)3種セット
3形態同時購入特典：アクリルブロック(W150×H100×D20mm） ※オリジナル配送BOXでお届け
・セブンネットショッピング
単品購入特典：缶バッジ
3形態同時購入特典：トート型エコバッグ
・RED ON STORE
単品購入特典：アクリルキーホルダー
3形態同時購入特典：スライドミラー
・その他一般店
単品購入特典：ジャケ写ステッカー
関連リンク
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルサイト
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルX
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルInstagram
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルYouTubeチャンネル
◆北山宏光（Hiromitsu Kitayama）オフィシャルTikTok