高嶺のなでしこが、2月からスタートした全国ツアー＜高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 flowers -＞ファイナル公演である5月6日の東京国際フォーラム ホールAにて、新曲「生きてりゃいい」を初披露することを発表した。また、この新曲披露の発表とともに「生きてりゃいい」の一部音源がTikTokにて先行配信スタートし、メンバーのサビ振付動画が公式SNSで公開された。高嶺のなでしこらしい元気さと可愛さが表現されており、