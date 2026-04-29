高嶺のなでしこ、ツアーファイナル公演で新曲初披露を電撃発表。本日よりTikTok先行配信スタートも
高嶺のなでしこが、2月からスタートした全国ツアー＜高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 flowers -＞ファイナル公演である5月6日の東京国際フォーラム ホールAにて、新曲「生きてりゃいい」を初披露することを発表した。
また、この新曲披露の発表とともに「生きてりゃいい」の一部音源がTikTokにて先行配信スタートし、メンバーのサビ振付動画が公式SNSで公開された。高嶺のなでしこらしい元気さと可愛さが表現されており、振付もペアで踊れるようになっているとのこと。
なお、ファイナル公演のチケットは現在発売中なので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「生きてりゃいい」
TikTok：https://www.tiktok.com/music/-7629036989102721040
◾️＜高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 flowers＞FINAL公演
2026年5月6日（水・祝）東京国際フォーラム ホールA
OPEN 16:30 / START 17:30
https://takanenonadeshiko.jp/bouquet-of-9-flowers-final/
関連リンク
◆高嶺のなでしこ オフィシャルサイト
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