高嶺のなでしこが、2月からスタートした全国ツアー＜高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 flowers -＞ファイナル公演である5月6日の東京国際フォーラム ホールAにて、新曲「生きてりゃいい」を初披露することを発表した。

また、この新曲披露の発表とともに「生きてりゃいい」の一部音源がTikTokにて先行配信スタートし、メンバーのサビ振付動画が公式SNSで公開された。高嶺のなでしこらしい元気さと可愛さが表現されており、振付もペアで踊れるようになっているとのこと。

なお、ファイナル公演のチケットは現在発売中なので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 flowers＞FINAL公演

2026年5月6日（水・祝）東京国際フォーラム ホールA

OPEN 16:30 / START 17:30

https://takanenonadeshiko.jp/bouquet-of-9-flowers-final/