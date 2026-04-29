羊文学が、ライブイベント＜Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-＞のパフォーマンス映像がSpotify限定で配信開始となったことをアナウンスした。＜Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-＞は、アジア各国で開催されているSpotify主催のグローバルなライブシリーズだ。2025年に日本初開催となった本イベントには、羊文学のほか、m-flo、Creepy Nuts、サカナクション、ちゃんみな、HANAなど国内音楽シーンを牽