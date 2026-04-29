月詠みが、スマートフォン向けリズム&アドベンチャー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（通称：プロセカ）へ、ユリイ・カノンが書き下ろした楽曲「世界の歩き方」が4月28日よりゲーム内に実装されたことをアナウンスした。さらに、本楽曲を月詠みがセルフカバーし、本日配信リリースとなった。ユリイ・カノンがプロセカへ楽曲を書き下ろすのは、4年ぶり2度目となる。前作「イフ」はYouTubeでの再生回