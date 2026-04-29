月詠みが、スマートフォン向けリズム&アドベンチャー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（通称：プロセカ）へ、ユリイ・カノンが書き下ろした楽曲「世界の歩き方」が4月28日よりゲーム内に実装されたことをアナウンスした。さらに、本楽曲を月詠みがセルフカバーし、本日配信リリースとなった。

ユリイ・カノンがプロセカへ楽曲を書き下ろすのは、4年ぶり2度目となる。前作「イフ」はYouTubeでの再生回数は750万回以上を記録。プロセカのライブイベントでも披露されるなど、今なお高い人気を誇る。

そして本作「世界の歩き方」は、異なるセカイが交差する“プロセカ”の企画「ワールドリンクイベント」の第一弾を飾る一曲だ。ユリイ・カノン自らが作詞・作曲・編曲のすべてを手掛け、正解のない世界で迷いながらも、自らの選択を信じて前に進んでいく姿を描いた、晴れやかで力強い楽曲に仕上がっているという。また月詠みとしては、本作より新ストーリーのボーカリストとして「noa」を迎え、新たなフェーズの幕開けを告げる作品にもなっているとのこと。



「世界の歩き方」の配信リリースにあわせ、月詠みの映像作品を数多く手がける熊味噌によるMVも公開された。さらに、ニコニコ「ユリイ・カノン」アカウントでは「世界の歩き方」初音ミクver.のMVも公開。そしてYouTube「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」アカウントではゲーム内キャラクターが歌唱する2DMVも公開されており、各プラットフォームで「世界の歩き方」をそれぞれの形で楽しむことができる。

◆「世界の歩き方」MV 初音ミクver.

◾️「世界の歩き方」

2026年4月29日（水）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/ThroughtheWorld

※「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」書き下ろし曲