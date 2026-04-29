平井 大が、「THE BEACH TRIP DROPS」と題した連続配信の1曲目となる「OUR SEASON (夏の気まぐれにkissを)」を本日リリースした。5月4日からは毎年恒例である自身主催のビーチフェス＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞の開催も控えており、今作はその幕開けを彩る爽快なサマーソングになっているという。さらに、5月4日に「Dreamers」、5月13日に「once again」と、立て続けに新曲がリリース予定となっているので、こちら