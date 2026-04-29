平井 大、連続配信シリーズ「THE BEACH TRIP DROPS」第1弾楽曲「OUR SEASON (夏の気まぐれにkissを)」本日リリース
平井 大が、「THE BEACH TRIP DROPS」と題した連続配信の1曲目となる「OUR SEASON (夏の気まぐれにkissを)」を本日リリースした。
5月4日からは毎年恒例である自身主催のビーチフェス＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞の開催も控えており、今作はその幕開けを彩る爽快なサマーソングになっているという。
さらに、5月4日に「Dreamers」、5月13日に「once again」と、立て続けに新曲がリリース予定となっているので、こちらもチェックしていただきたい。
◾️「OUR SEASON (夏の気まぐれにkissを)」
2026年4月29日（水）リリース
配信：https://DaiHirai.lnk.to/ourseason
◾️＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞
詳細：https://hiraidai.com/thebeachtrip2026/
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