県内のトイレにカメラを設置し20代の女性を盗撮した疑いで鹿児島市の塾経営の男が逮捕されました。性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市の塾経営吉岡敦之容疑者34歳です。吉岡容疑者は2025年11月下旬、県内の施設のトイレに小型のカメラを設置し、20代の女性を盗撮した疑いが持たれています。21日に関係者から「吉岡容疑者が盗撮をしている」と警察に届け出があったということです。警察は28日、吉岡容疑