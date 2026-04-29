ダイソーで見つけた、デニム調の保温保冷トートバッグが革命的でした！普段のコーディネートにも馴染むデザインで、2Lペットボトルが立てて入るほど大容量。厚手アルミとファスナー仕様でしっかり温度をキープする上、肩掛けできる持ち手や外ポケットなど使い勝手も抜群。まとめ買いからアウトドアまで活躍する名品です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミ保温保冷バッグ価格：￥330（税込）サイズ（約）：41cm×34c