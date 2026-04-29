HYが、5月から3カ月連続で新曲を配信リリースすることを発表した。5月1日に『バルーンのまち 佐賀市』PRソング「with you」、6月1日に沖縄サントリーCMソング「チャチャチャチャンプルー」、7月1日にローソン沖縄CMソング「blue heart」をリリースする。第1弾となる新曲「with you」は、こどもたちに空を見上げる・空を飛ぶ体験を日常的に届けている『バルーンのまち 佐賀市』PRソングとして名嘉俊（Dr）が書き下ろした楽曲だ。熱