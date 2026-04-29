【Tokai Talbo】（紅睡蓮イハラトヲイ19歳と11ヶ月）以前、大量のTalboを掲載して頂いたものです。あの日から4本も増え、現在八本になりました。そしてなんと大尊敬している、元有頂天のハッカイ氏から当時使用していた銀色のTalboを譲り受けました。純正の青いハードケースを開けてみると、中には憧れていたあのTalboが！ただ、パーツはほぼない抜け殻状態で、ブリッジ周辺はハッカイ氏がフロイドローズを載せようとして失敗