【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは２８日のマーリンズ戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平が投手として名を連ねた。指名打者（ＤＨ）は兼務しておらず、投手のみでの出場は今季２度目となる。大谷は投手としては今季、４試合に先発して計２４回を投げ、２勝０敗、防御率０・３８、２５奪三振をマークしている。このうち、ＤＨを兼務して投打同時に出場した３試合は、打者としては１０打数１安打にとどまって