現地時間４月28日開催のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルンと、王者パリ・サンジェルマンが後者のホームで対戦している。注目の大一番で伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは15分、ディアスがパチョに倒されてPKを獲得。これをエースのケインがきっちり決めて、17分に先制する。しかし24分、左サイドから切れ込んだクバラツヘリアが鮮やかにネットを揺らし、パリSGが同点に追い