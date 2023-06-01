YONA YONA WEEKENDERSが、結成10周年イヤー第2弾シングル「夜半の月」を本日配信リリースした。あわせて、同曲のMVも公開された。10年の軌跡を感じさせる新曲「夜半の月」は、これまでの彼らの音楽に一貫して流れる夜の空気感はそのままに、よりシンプルに、より深く研ぎ澄まされたアンサンブルでバンドの“いま”をまっすぐに刻む一曲だという。サビで繰り返される“ここまで来い”という言葉には、ライブや楽曲を通して積み上げ