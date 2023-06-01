YONA YONA WEEKENDERSが、結成10周年イヤー第2弾シングル「夜半の月」を本日配信リリースした。あわせて、同曲のMVも公開された。

10年の軌跡を感じさせる新曲「夜半の月」は、これまでの彼らの音楽に一貫して流れる夜の空気感はそのままに、よりシンプルに、より深く研ぎ澄まされたアンサンブルでバンドの“いま”をまっすぐに刻む一曲だという。サビで繰り返される“ここまで来い”という言葉には、ライブや楽曲を通して積み上げてきたバンドとリスナーとの関係――ずっとここで待ってる、これからも続けていくからいつでも来てくれ、という変わらない約束が込められているとのことだ。

MVは、会社員として働きながら夜な夜な活動を続けてきたYONA YONA WEEKENDERSの10年間を、巨大な回転台の上で時間軸が進んでいく様子で表現した映像作品に。オフィスのような空間でスーツ姿のメンバーが演奏する姿、街灯の下で遠くを見つめる磯野くん（Vo）、仕事終わりに集まったスタジオのような場面が積み重なっていく。退勤後に駆け込んだライブハウスの熱いスポットライト、打ち上げの飲み屋の温かい灯り、深夜練明けにふと見上げた月。暗中模索の日々を照らしてくれたあらゆる光のように、いつか自分たちも誰かの光に――なれるかもしれない。そんな想いが結晶した映像に仕上がっているという。

◾️「トキオ・ダンジョン」

2026年3月25日（水）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/tokiodungeon

◾️＜YONA YONA WEEKENDERS 磯野くん ワンマンリサイタルツアー＞ ・名古屋公演

日時：2026年6月13日（土）OPEN 17:00 / START 18:00

会場：今池Tokuzo

チケット：https://www.jailhouse.jp/live/isono-kun-oneman-recital/ ・東京公演

日程：2026年6月14日（日）

時間：

[1st] OPEN：17:30 / LIVE START 18:15

[2nd] OPEN：19:45 / LIVE START 20:30

会場：BLUE NOTE PLACE

チケット：https://www.bluenoteplace.jp/live/isono-kun-260614/

◾️＜YONA YONA WEEKENDERS presents BUREIKO at OPPA-LA (cheers 05)＞ 日時：2026年6月19日（金）OPEN / START 18:30

会場：江の島Diner OPPA-LA

出演：YONA YONA WEEKENDERS / brkfstblend

THANK YOU SOLD OUT!!!