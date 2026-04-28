◇セ・リーグ広島11―1巨人（2026年4月28日東京ドーム）広島の捕手・持丸泰輝が入団7年目でプロ初打点をマークした。「8番・捕手」で出場し、6―1の7回2死一、二塁。巨人・赤星の直球を捉えて右前に適時打を運んだ。2、9回にも安打を放ってプロ初の猛打賞もマーク。持丸は「シンプルに打ち返すことを全打席でできた」と笑顔で振り返った。