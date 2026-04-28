TREASUREが、＜TREASURE THE STAGE 2026 IN JAPAN＞の追加公演が決定したことを発表した。7月8日、9日の大阪・大阪城ホールを皮切りに、神奈川・Kアリーナ横浜、兵庫・GLION ARENA KOBE、愛知・IGアリーナ、福井・サンドーム福井、福岡・マリンメッセ福岡A館、そして東京・有明アリーナまで巡る本ツアー。発表直後から大きな反響を呼び、各地でチケットが即完売したという。そうした中、ファンから期待に応える形で、7月25日の兵庫