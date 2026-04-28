1月より放送中の大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」。戦国時代を舞台に、仲野太賀が豊臣秀長、池松壮亮が豊臣秀吉を演じ、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡の下剋上を描くストーリーだ。戦国時代と言えば、織田信長に徳川家康、明智光秀、武田信玄など「豊臣兄弟！」にも登場する武将たちが名をあげた時代。日本各地で合戦が頻発した世の中では数々の物語が生まれ、小説やドラマ、映画、舞台などで、これまで幾度となく題