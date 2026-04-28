「女性の健康」をテーマにした動画などが熊本赤十字病院に贈られました。 明和不動産が寄贈したのは、4月27日「女性の健康」や「がんとの共生」などをテーマに制作した動画3本です。 あわせて抗がん剤治療による手足のしびれを軽減するために使われる医療用の冷却グローブも贈りました。 会社は地域コミュニティーの健康増進を支援するプロジェクトを進めていて、正しい医療情報を伝えようと今回の動画