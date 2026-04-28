モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、兵庫・淡路島の契約農家で栽培された新タマネギを使用した「淡路島産 たまねぎバーガー 和風しょうゆ仕立て」を5月7日に関西・中国・四国地域限定で販売開始します。【えっ？】モスの「てりやきバーガー」が自宅でハンバーグに？新商品がコレです！店舗で購入できる限定コラボ品も！同商品は、2016年に中国・四国地域で初めて販売し、以降は