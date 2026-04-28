【CombatGuitars SS】（山形県Daisuke40代）皆様が楽しんでるのを見て、私も初のオーダーにチャレンジしてみました。完成までは1年ちょっとでございました。スペックを簡単にご説明すると、ボディはアルダーでトップにフレイムメイプル、指板はローズウッド。フレットはステンレス。皆様がオーダーしたギターは、ピックアップがbareknuckle搭載のものが殆どでしたが、私のピックアップはcombatオリジナルピックアップとのこと