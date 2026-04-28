厚生労働省は２８日午前、２０２５年度平均の有効求人倍率は１・２０倍で、前年度を０・０５ポイント下回ったと発表した。前年度を下回るのは３年連続。賃金上昇や物価高によるコスト増加に伴って企業が求人を控えたことが影響した。３月の有効求人倍率（季節調整値）は前月を０・０１ポイント下回り、１・１８倍となった。有効求人数（同）は前月から１・１％減、有効求職者数は前月から０・７％減となった。新規求人数（原