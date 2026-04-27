【その他の画像・動画等を元記事で観る】週刊少年ジャンプの人気漫画「キルアオ」（原作：藤巻忠俊（代表作：「黒子のバスケ」、「ROBOT×LASERBEAM」）が毎週土曜23時よりテレ東系列にて放送中！この度、RIIZEが贈る「KILL SHOT」に乗せたノンクレジットエンディング映像が解禁になった。39歳の伝説の殺し屋から突如として13歳の中学生へと姿を変えた大狼十三（大人）の物語を、疾走感あふれるなビートとエモーショナルなメロディ