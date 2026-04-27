――LUAが告げる、5月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？★5月の星の動き★パワフルな角度を作る牡羊座の火星と蟹座の木星に、太陽が加わっていく5月。衝動に任せきりにしない建設的な判断と行動が、恋を叶えます。ドラマチックな急展開を迎える人もいるでしょう。恋のチャンスをものにしたいなら、既成観念にとらわれず、フラットな自分を保っていきましょう。「事実は小説より奇なり」というミラクルが実現すること