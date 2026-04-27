5月の恋愛運第1位は双子座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、5月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★5月の星の動き★

パワフルな角度を作る牡羊座の火星と蟹座の木星に、太陽が加わっていく5月。衝動に任せきりにしない建設的な判断と行動が、恋を叶えます。ドラマチックな急展開を迎える人もいるでしょう。恋のチャンスをものにしたいなら、既成観念にとらわれず、フラットな自分を保っていきましょう。「事実は小説より奇なり」というミラクルが実現することも！

そんな5月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 双子座……ドキドキの急変で恋が成就!?

何が起こるかわからない5月の双子座。金星と天王星の輝きで魅力が一気に高まるのでしょう。いつも通りにしているだけで注目を集めたり、人に影響を及ぼすことがありそうです。あなたに憧れて恋に落ちる人が現れたり、自分でも予想していなかった環境の変化や心変わりが訪れたりするかもしれません。いずれにしても、嬉しい方向に進んでいく兆しです。笑顔を維持して楽しく過ごしましょう。

■第2位 天秤座……広がる人間関係の中に恋のご縁が

人と会ったり、人に紹介されたりというシーンが増えていきそう。人間関係が広がるときは、恋の出会いに恵まれやすくなります。恋活以外の人付き合いも、決して侮れません。とくに注目したいのは、「はじめまして」と挨拶したものの、実は以前から知っていたり、過去に同じ場所に出入りしていたなど、意外な接点や共通点が見つかった相手です。未来につながるご縁になるでしょう。

■第3位 水瓶座……合間を縫ったミニマルな恋活が吉

忙しく動き回るようになり、あれよあれよとスケジュールに追われそう。冷静に考えると、こんなたくさんの予定をこなせるわけがないと思えそうですが、それでもなぜかうまくいくので、考えすぎないのが◎。ということで、「忙しいから遊びや恋活はあきらめよう……」ではなく、しっかりスケジューリングしていきましょう。忙しさがあと押しとなって、恋が急発展してしまうという展開も!?

4位以降はこちらの星座！

■第4位 牡羊座……ゆとりある雰囲気が恋の成就の秘訣に

「気持ちが焦っても、慌てないこと」が5月のテーマになるでしょう。何事にも前のめりになって気合を入れがちな牡羊座ですが、「まずはお茶を飲んで落ち着こう」という余裕を演出してみましょう。焦りが緩和されることで、ひらめきが一段と磨かれて、よりよい展開になるように。恋の出会いを求めていても、募集中オーラ全開の鼻息の荒さは隠しましょう。優雅なふるまいが功を奏します。

■第5位 射手座……恋を叶えるのは楽しもうとする力

しっかり休日を満喫するか、少しでも任務を消化すべく、実務をこなすことにするか……ゴールデンウィークをどう過ごすかで思い悩んだのでは？ いずれにしても、課題を抱えている様子が浮かんできます。とはいえ、それを消化するために動いていると、サポートしてくれたり、一緒に行動してくれる人物が現れ、その人との間に恋が実ったりすることも。作業を楽しめる工夫が恋の成功率を高めます。

■第6位 獅子座……山を乗り越える力で恋のゴールへ

意気揚々と元気に過ごせそう。お楽しみの予定を詰め込むのか、仕事や勉強を充実させるのかはもちろん、1つに絞り込むのか、すべてを満遍なく見据えるのかが、唯一の悩みに。どれをとるにも目標を決めて動くことで、うまくこなしていけるでしょう。恋の出会いを叶えたり、恋愛を成就したり、結婚などの次のステップへ進むなど、具体的なゴールを決めて計画し、行動していきましょう！

■第7位 魚座……いつものところに招かれる出会い

身近なところがにぎわうときです。この時期の出会いは、遠出をするよりも、近場や見知った場所がスポットになるでしょう。友達やご近所さん、顔馴染みの人、家族など、面識のある身近な存在が、出会いを運んでくれたり、恋のキューピッドになってくれたりする予感です。恋模様を問わず、こうした関係にある人に会ってみると、恋の道が拓けていくかもしれません。ホームパーティーのような場も◎！

■第8位 蠍座……運命を感じる出会いが!?

春の一大イベントのゴールデンウィークの最中に、お出かけ運がアップ！ このラッキーな星回りを味方につけて満喫しましょう。古き良きスポットを訪れると、心ときめく出会いがありそうです。しかし、それが人であるかどうかは定かではありません。運命を感じる出会いは、史跡だったり、訪れた場所でひらめいた事柄であることも。どの方向にときめくのか、ドキドキしながら楽しんで！

■第9位 蟹座……恋よりも集中できることに専念!?

仕事や勉強に勢いがついて、時間を忘れることがあるのかも。連休はそれに専念するという流れもあるでしょう。あなたと同じように何かに集中したり、がんばろうとしている人とご縁があれば、よき出会いに。一方、夢中でのめり込んでいるために、恋愛に見向きもしなくなることも。懸命に取り組むあなたを密かに見つめながら、恋心を燃やす人物が現れても気づきもしない可能性が……。

■第10位 乙女座……新たな試みで恋が薄まる!?

心地のいい季節の中で、沸々とやる気をみなぎらせているでしょう。挑戦したかったことに着手したり、行きたい場所を訪れたり、新しいことに意識を向けている様子が浮かんできます。恋愛を求めていても、恋愛縛りにはならず、チャレンジすることに意欲を燃やしていくでしょう。取り組んでいることのエキスパートへの憧れが、そのまま恋に発展すると、恋の可能性が見えてくるのかも。

■第11位 山羊座……ハッピーセンサーを恋に備えて

いつもの日常に充実を感じるみたい。連休の特別感に踊らされず、普通に過ごす日々のよさに気づけることは、しあわせそのものです。それだけで運気が高まった証拠といえるでしょう。誰だって特別な出来事に恵まれるのは珍しいことで、大抵の日々はいつもと同じで変わりません。そこに喜びを見出せるセンスが備われば、恋の出会いにも気づけるように。このセンスを磨いていきましょう！

■第12位 牡牛座……理想縛りは恋の鎧を着るようなもの

こだわりが強まり、理想も高くなっていくように。やさしい人がいいけれど、美しくないとダメだし、お金を持っていて自分を大事にしてくれる人でなくちゃと、恋人に求めるものが増えていくことも。それはそれでOKですが、出会いの間口を狭めてしまうことで、恋愛から遠のいてしまうことが気掛かりに。理想は叶えたあとで、本当に理想的かどうかがわかります。決めつけないことです！

（LUA） ※画像出典／占いTV NEWS

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