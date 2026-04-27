ナショナルズ傘下3Aロチェスターの小笠原慎之介投手が26日（日本時間27日）、敵地でのスクラントンに先発。3回2/3で45球を投げて3安打無失点、1四球3奪三振だった。3Aでは3試合目の登板で0勝1敗、防御率5・68。小笠原は初回、先頭打者から三振を奪うなど3者凡退の立ち上がり。2回1死から初安打を許すも、この回2三振を奪った。3回1死一塁では9番打者を遊ゴロ併殺打。4回に安打と四球で2死一、二塁としたところで降板した